Артиллерийский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС во время обстрела со стороны ВСУ

При обстреле со стороны ВСУ снаряд пробил стену одного из энергоблоков ЗАЭС, к счастью, нерабочего. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артиллерийский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС и пробил его стену насквозь во время обстрела со стороны украинских военных. Об этом заявил в воскресенье 4 сентября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

«Одно из попаданий - сквозное - было в энергоблок», - рассказал Александр Волга ТАСС.

По словам Александра Волги, энергоблок, в который попал артиллерийский снаряд, был нерабочим. Чиновник напомнил, что энергоблоки оснащены серьезной системой безопасности, которая не может быть нарушена одним попаданием. Тем не менее Волга заявил о необходимости принимать определенные решения связи с постоянными обстрелами ЗАЭС.

Радиационный фон после инцидента не повышен, добавил мэр.

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