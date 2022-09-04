Что произошло в ночь на 4 сентября

Мэр Энергодара сообщил о попадании снаряда в нерабочий энергоблок Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Артиллерийский снаряд попал в энергоблок Запорожской АЭС и пробил его стену насквозь во время обстрела со стороны украинских военных. Об этом заявил в воскресенье 4 сентября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. К счастью, энергоблок на тот момент был нерабочим.

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