Трамп процитировал Ленина, рассуждая о честности выборов в США

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина, согласившись с ним, а также порассуждал о том, как правильнее произносить фамилию основателя первого в мире социалистического государства.

«Он сказал: "Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата". Пожалуй, выходит, что это правда», - заявил бывший американский лидер в ходе митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

Трамп, скорее всего, имел в виду цитату: «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это - кто и как будет считать голоса». Данное изречение чаще приписывают Иосифу Сталину, однако не все эксперты уверены в подлинности высказывания.

Экс-глава Белого дома заявил, что махинации, которая была при подведении итогов президентских выборов в США в 2020 года, лишили его второго срока. По его словам, он не смог доказать данного факта в судах.

Политик также заявил, что предпочитает произносить имя Ленина с ударением на «и», поскольку так оно звучит «изысканнее».

«Слова, по-моему, ЛенИна. Кто-то когда-то слышал? ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: "ЛЕнин". ЛенИн! Мне так больше нравится», - отметил бывший американский президент.