Аналитик Коптев заявил, что "золотой век газа" сменит эпоху нефти Фото: REUTERS

Мировой спрос на нефть уже достиг своего пика, который будет продолжаться еще несколько десятилетий, однако после золотой век нефти сменится на газовый. Такое заявление в День нефтяника, 4 сентября, сделал руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

«Золотой век нефти достиг своего пика, на котором будет оставаться еще минимум несколько десятилетий. Даже самые оптимистичные прогнозы не дают долю нефти в мировом энергобалансе ниже 50% к середине этого столетия», - приводит слова эксперта агентство РИА Новости.

Многие специалисты признают природный газ оптимальным топливом для энергоперехода, поскольку его потребление в скором времени будет только увеличиваться.

Агентство также приводит данные Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, которые говорят о том, что разведанные запасы нефти в России по всем категориям составляют 19 млрд т, а газового конденсата - 2,2 млрд т. При этом говорится о том, что извлекаемых из них более 31 млрд т, а прогнозных - около 69 млрд т.

Коптев заявляет, что нефть также можно использовать более рационально. По его словам, это возможно за счет более совершенным технологиям переработки, которые помогают получать из единицы сырья больше полезного продукта. Кроме того, рациональному потреблению могут способствовать разные энергосберегающие технологии, среди которых числится снижение потребления топлива двигателями внутреннего сгорания.