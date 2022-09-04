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Общество4 сентября 2022 5:35

Развенчаны два главных мифа о зарядке телефона

Специалист Роскачества предостерег от полной разрядки батареи смартфона
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Развенчаны два главных мифа о зарядке телефона

Развенчаны два главных мифа о зарядке телефона

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко заявил, что любой человек заинтересован в продлении срока службы своего смартфона и его батареи, объяснив, как возможно этого добиться.

Как рассказал эксперт агентству «Прайм», во многих смартфонах при сборке используют литий - ионные аккумуляторы, из-за чего вредно допускать полную разрядку устройства, а также его дальнейшую зарядку на 100%. В связи с этим держать телефон заряженным от 20% до 80%, отмети специалист.

При этом Кузьменко заявил, что использование провода или адаптера от других телефонов вполне допустимо, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого адаптера ниже выходная мощность.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал о том, почему может не заряжаться телефон, даже если индикатор зарядки показывает, что процесс идет, а также, что делать, если не удается зарядить свой смартфон.