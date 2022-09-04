Эксперт рассказал, на сколько лет хватит нефти в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия обладает одними из самых богатых природными ресурсами недр, в связи с этим нефть в стране не закончится до тех пор, пока на данный продукт есть спрос. Такое мнение высказал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

«Можно твердо полагать, что нефти в России хватит на столько лет, насколько будет сохраняться спрос на нее. В крайнем случае есть еще технологии получения синтетического жидкого топлива из других ресурсов», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Колобанов уточнил, что основным потребителем нефтепродуктов являются машины, а уже сегодня наметился тренд по замене их электрокарами. По его словам, учитывая сохраняющийся уровень добычи в 500 млн тонн в год, нефти в стране может хватить на 20 лет, максимум - на 40 лет. Тем не менее, данные цифры могут вырасти, поскольку разведка месторождений продолжается, а запасы восполняются ежегодно.

Специалист также отметил, что, относительно газа в России, более положительные перспективы, чем у нефти. Согласно предварительным расчетам, голубого топлива должно хватить по меньшей мере на 80 лет добычи.

Напомним, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев накануне заявил, что «золотой век газа» сменит эпоху нефти.