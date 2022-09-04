Экономист Табах допустил появление в мире новой валютной системы Фото: REUTERS

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах заявил, что деградация существующей системы денежных отношений, а также торговых расчетов наблюдается в мире уже давно, но именно на фоне последних геополитических событий данный процесс может принять законченный вид. Об этом сообщает

По словам эксперта, объем и свобода мировой торговли находятся в стагнации еще с 2012 года, а финансовая система тем временем «разваливается на сегменты и блоки из-за требований регуляторов и борьбы с отмыванием денег, а в последнее время еще и из-за санкций».

«С учетом последних событий, происходящих вне финансовой сферы, этот процесс может принять законченный вид», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Табах считает, что необходимо обратиться к истории, в которой уже был подобный пример формирования новой валютной системы, что можно увидеть сегодня. Эксперт напомнил период второй половине XIX века, когда создавались таможенные союзы т валютные блоки, а на фоне этого вводились ограничения и пошлины на транзакции вне данных организаций. По его мнению, на сегодняшний день, подобную ситуацию можно наблюдать на новом технологическом уровне.