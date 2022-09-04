Экипаж военного вертолета погиб при крушении во время учебного полета в Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вертолет Вооруженных сил Сирии потерпел крушение во время выполнения учебного полета. В результате крушения весь экипаж погиб. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в Министерстве обороны страна.

Как передает Сирийское агентство новостей, в военном ведомстве уточнили, что инцидент произошел к северо-востоку от города Хамы, а причиной крушения стала техническая неисправность воздушного судна.

«Вертолет вооруженных сил Сирии потерпел крушение к северо-востоку от Хамы, выполняя тренировочный полет, из-за технической неисправности. Его экипаж погиб», - приводит издание сообщение Минобороны Сирии.

Напомним, в начале июня этого года вертолет армии США потерпел крушение в Калифорнии, став вторым разбившимся военным воздушным судном за два дня в этом американском штате. На борту находились четверо членов экипажа, один из которых был госпитализирован. Никто не погиб.