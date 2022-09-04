В России 4 сентября 2022 выявлено 48 042 случая заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 48 042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 4 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 87 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 35 732 человека, что на 6,9% меньше по сравнению с минувшей субботой, 3 сентября. Количество госпитализаций также уменьшилось, однако показатель выше. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 2 239 человек, что на 41,8% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 4 сентября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 19 729 423. Жертвами коронавируса стало 384 711 человек, а из больниц выписали 18 746 698 пациентов.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949граждан прошли вакцинацию первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавируса.