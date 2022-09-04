Глава регулятора ФРГ заявил о заполнении газохранилищ на 85% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер заявил, что уровень заполнения газовых хранилищ Германии составил 85%, отметив, что таким образом, страна добилась поставленной на октябрь 2022 года цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток».

«Германия, заполнив свои газохранилища на 85,02% уже 2 сентября, достигла цели, поставленной на октябрь. Даже несмотря на "ремонт" трубопровода "Северный поток", мы смогли заполнить их», - заявил глава регулятора.

Тем временем Мюллер отметил, что «приближается отопительный сезон», поэтому на данный момент «после жесткой экономии в промышленности» многое будет завесить от «частного поведения в том, что касается отопления». Глава регулятора призвал немецких граждан экономить до 20% энергии.

Ранее немецкое правительство обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища, установив цель к 1 октября 2022 года - до 85%, а к 1 ноября текущего года - до 95%.