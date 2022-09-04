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Политика4 сентября 2022 8:57

Лидер итальянской партии "Лига" Сальвини призвал ЕС возмещать европейцам расходы из-за санкций

Политик предупредил, что Европа уже в этом месяце может потерять «миллионы» рабочих мест
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лидер итальянской партии "Лига" Сальвини призвал ЕС возмещать европейцам расходы из-за санкций

Лидер итальянской партии "Лига" Сальвини призвал ЕС возмещать европейцам расходы из-за санкций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что европейские власти должны компенсировать гражданам расходы, причиной которых стали антироссийские санкционные ограничения.

«Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи», - заявил политик телеканалу RTL.

По его словам, если не принять подобные меры, Европа уже в текущем месяце потеряет «миллионы» рабочих мест.

Сальвини также уточнил, что его партия поддерживает санкционные ограничения, однако сомневается в их эффективности. Как отметил глава партии, несмотря на все принятые ограничения, конфликт вокруг Украины продолжается, а российский бюджет пополняется, тем временем как счета за электроэнергию в Европейском союзе выросли уже втрое.

Напомним, накануне французский экономический эксперт заявил, что доходы России от экспорта энергоносителей выросли на 40% после введения санкционных ограничений.