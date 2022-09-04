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Общество4 сентября 2022 9:45

Правительство России одобрило выделение средств на борьбу с незаконными свалками

Проект распоряжения направлен на создание условий для ликвидации незаконных свалок в 24 российских регионах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Правительство России одобрило выделение средств на борьбу с незаконными свалками

Правительство России одобрило выделение средств на борьбу с незаконными свалками

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство одобрило распределение субсидий на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию незаконных свалок в границах городов страны. Об этом говорится в сообщении опубликованном в воскресенье, 4 сентября, на сайте кабмина.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», - говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что данный проект распоряжения направлен на создание условий в 2022 - 2023 годах для ликвидации незаконных свалок в 24 российских регионах. Кабмин также одобрил наделение Министерство строительства РФ полномочиями по определению проектных решений типовыми, а также по включению данных о типовом проектном решении в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации.

Напомним, сегодня, 4 сентября, появилось сообщение о том, что эксперты экологического надзора благодаря сообщениям жителей смогли выявить и ликвидировать 40 мест несанкционированных свалок бытовых отходов в Хабаровском крае.