Эфиопия допустила обращение за помощью к России в наблюдении за Голубым Нилом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эфиопия может попросить у России помощь в виде спутниковых снимков для того, чтобы проводить наблюдение за уровнем воды Голубого Нила. Такое заявление сделал посол страны в Москве Алемайеху Тегену.

Дипломат уточнил, что такое обращение связано с претензиями Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины «Возрождение», третья стадия заполнения которой завершилась недавно, а вторая турбина уже начала вырабатывать электроэнергию.

«Что самое интересное, это никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет», - приводит РИА Новости слова посла.

Теген заявил, что Эфиопия рассмотрит предложение Москвы предоставить спутниковые снимки разлива Голубого Нила в разные периоды. По его словам, такие снимки помогут отвергнуть претензии Хартума и Каира во вопросах возведения плотины.

«Россия всегда предлагает свою техническую поддержку, Эфиопия ценит эти предложения, и в случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России», - отметил он.