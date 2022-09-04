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В мире4 сентября 2022 9:56

Эфиопия допустила обращение за помощью к России в наблюдении за Голубым Нилом

Посол Эфиопии заявил, что страна может обратиться к России за спутниковыми снимками Голубого Нила
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эфиопия допустила обращение за помощью к России в наблюдении за Голубым Нилом

Эфиопия допустила обращение за помощью к России в наблюдении за Голубым Нилом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эфиопия может попросить у России помощь в виде спутниковых снимков для того, чтобы проводить наблюдение за уровнем воды Голубого Нила. Такое заявление сделал посол страны в Москве Алемайеху Тегену.

Дипломат уточнил, что такое обращение связано с претензиями Судана и Египта к заполнению Эфиопией плотины «Возрождение», третья стадия заполнения которой завершилась недавно, а вторая турбина уже начала вырабатывать электроэнергию.

«Что самое интересное, это никак не повлияло на страны ниже по течению. Наоборот, в Судане случилось наводнение. Это показывает, что никакого влияния плотина не оказывает на Судан и Египет», - приводит РИА Новости слова посла.

Теген заявил, что Эфиопия рассмотрит предложение Москвы предоставить спутниковые снимки разлива Голубого Нила в разные периоды. По его словам, такие снимки помогут отвергнуть претензии Хартума и Каира во вопросах возведения плотины.

«Россия всегда предлагает свою техническую поддержку, Эфиопия ценит эти предложения, и в случае возникновения необходимости мы обязательно обратимся к России», - отметил он.