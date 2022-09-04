Сбежавший из украинского зоопарка тигр угрожает жителям села в Словакии Фото: REUTERS

В Словакии ловят тигра, который ранее сбежал из украинского зоопарка. Как сообщает сайт братиславской газеты Pravda, хищник создал угрозу жителям села Улич, которое расположено неподалеку от словацко-украинской границей.

Власти республики призвали жителей села быть бдительными, а также немедленно сообщить, если вдруг увидят тигра. «Просим всех проявить осторожность и ограничить выходы из своих домов», – приводит газета обращение старосты Улича.

Напомним, ранее тигр-альбинос, сбежавший из зоопарка в Тбилиси, напал на мужчину и загрыз его насмерть. Как сообщили в МВД Грузии, хищник прятался на складе неподалеку от Тбилисского зоопарка, а когда один из рабочих зашел в помещение, напал на него. На место происшествия сразу вызвали сотрудников спецназа, которые убили животное. Как писал сайт KP.RU, тигр сбежал после сильнейших ливней, которые спровоцировали наводнение в центре грузинской столице.