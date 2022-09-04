Песков заявил, что Россия даст серьезный ответ при введении ЕС визовых ограничений в отношении россиян

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за решениями стран Европейского союза в вопросе визовых ограничений в отношении российских граждан, и при необходимости даст серьезный ответ.

«Для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это все закончится», - заявил он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1», назвав подобные ограничения беспрецедентными, которые, «конечно», потребуют «серьезных ответных шагов с нашей стороны».

Напомним, в минувшую среду, 31 августа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийяртопо сообщил, что Европейский союз не смог согласовать запрет на выдачу виз российским гражданам, уточнив, что многие страны - члены выступили против, однако договорились о решении приостановить договор по упрощенному визовому режиму. «Но суть в том, что общего запрета на визы для россиян не будет», - сообщил он.