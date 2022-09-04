Патриарх Кирилл заявил, что богатых россиян ждет "путь в ад", если они не будут делиться с бедными

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с жестким обращением к состоятельным россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Богатые россияне обязательно должны делиться своими средствами с нуждающимися людьми, иначе они рискуют "попасть в ад", рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим — тем, кто нуждается, тем, кто страдает, — тогда обладание богатством становится оправданным, Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям», — цитирует ТАСС слова патриарха Кирилла, которые были сказаны предстоятелем РПЦ во время проповеди после традиционной воскресной литургии в московском храме Христа Спасителя.

Ранее патриарх Кирилл публично опровергал слухи о своем богатстве и заявлял о том, что публикации в соцсетях о якобы принадлежащих ему деньгах и предметах роскоши не имеют ничего общего с действительность. Предстоятель РПЦ пояснил, что соответствующие новости являются фейковыми и всерьез относится к подобным "сенсационным" сообщениям не следует.

По словам патриарха Кирилла, подобные публикации имеют своей целью скомпрометировать высшее духовенстве и руководство РПЦ, чтобы россияне перестали доверять Русской православной церкви. Однако патриарх уверен, что российский народ не будет прислушиваться к подобным слухам и не поверит в такие публикации.