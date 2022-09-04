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Политика4 сентября 2022 12:57

Песков заявил о том, что в остановке "Северного потока" виноваты западные политики

В Кремле высказались по поводу недавней краткосрочной остановки газопровода "Северный поток"
Александр КИСЛОВ
Дмитрий Песков назвал истинных виновников остановки работы газопровода "Северный поток"

Дмитрий Песков назвал истинных виновников остановки работы газопровода "Северный поток"

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил на европейских политиков вину за остановку газопровода "Северный поток". По его мнению, именно их действия могут погрузить Евросоюз и другие западные государства в масштабный энергокризис.

"Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать, - это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях", - сообщил Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину

Ранее в Кремле заявили. что Россия готова продолжать являться надежным поставщиком энергоресурсов для всех своих партнеров (в том числе, из числа недружественных РФ стран). Однако для этого иностранным чиновникам и компаниям необходимо выполнить главное условие Москвы - перейти на новую схему по оплате российского газа в рублях.

В противном случае Россия оставляет за собой право остановить поставку энергоресурсов тем странам, которые откажутся платить за российский газ по предложенной Кремлем схеме. В Европе опасаются, что предстоящей зимой ситуация вполне может привести к масштабному энергокризису сразу в нескольких западных государствах. На фоне этих сообщений цены на газ в ЕС начали стремительно расти.