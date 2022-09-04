Песков заявил о том, что в остановке "Северного потока" виноваты западные политики

Дмитрий Песков назвал истинных виновников остановки работы газопровода "Северный поток" Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил на европейских политиков вину за остановку газопровода "Северный поток". По его мнению, именно их действия могут погрузить Евросоюз и другие западные государства в масштабный энергокризис.

"Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать, - это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях", - сообщил Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину

Ранее в Кремле заявили. что Россия готова продолжать являться надежным поставщиком энергоресурсов для всех своих партнеров (в том числе, из числа недружественных РФ стран). Однако для этого иностранным чиновникам и компаниям необходимо выполнить главное условие Москвы - перейти на новую схему по оплате российского газа в рублях.

В противном случае Россия оставляет за собой право остановить поставку энергоресурсов тем странам, которые откажутся платить за российский газ по предложенной Кремлем схеме. В Европе опасаются, что предстоящей зимой ситуация вполне может привести к масштабному энергокризису сразу в нескольких западных государствах. На фоне этих сообщений цены на газ в ЕС начали стремительно расти.