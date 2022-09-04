Россия обеспечила приезд более 60 журналистов из разных стран на Запорожскую АЭС

Посетившие Запорожскую АЭС журналисты стали свидетелями обстрелов станции украинскими боевиками Фото: REUTERS

Россия по просьбе Секретариата МАГАТЭ обеспечила приезд более 60 журналистов из различных стран на Запорожскую АЭС, сообщили в Минобороны России.

"Вместе с тем, по просьбе Секретариата МАГАТЭ, для освещения работы миссии на Запорожской АЭС, российской стороной на территорию станции был обеспечен приезд более 60 представителей СМИ, в том числе из Франции, США, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции, Катара, ОАЭ, Южной Кореи, Вьетнама и других стран", - говорится в официальном сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны подчеркивают, что прибывшие утром 1 сентября в Энергодар журналисты (среди которым был и корреспондент KP.RU) оказались непосредственными очевидцами неудавшейся попытки штурма Запорожской АЭС украинскими диверсантами.

Ранее российские власти публично призвал мировое сообщество повлиять на действия украинских военных, которые регулярно обстреливают как саму Запорожскую АЭС, так и город Энергодар, в котором расположена станция. Также Украина пытается регулярно осуществлять различные провокации и безуспешные попытки захвата АЭС (одна из таких попыток была зафиксирована прямо перед визитом на станцию представителей миссии МАГАТЭ).

В случае, если ситуация на Запорожской АЭС приведет к масштабной аварии, последствия катастрофы затронут Россию, Украину и целый ряд европейских государств, предупреждают в МИД РФ.