Песков сообщил, что санкции Запада против России вызвали "большой мировой шторм"

Последствия западных санкций не оказались фатальными для экономики РФ Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что действия Запада (в частности, антироссийские санкции) вызвали "большой мировой шторм", но России даже в этих условиях удается сохранять экономическую макростабильность. Об этом Песков сообщил в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ)-2022.

"Мировые процессы оказывают в настоящий момент неблагоприятное влияние. Скорее, начинается такой большой мировой шторм", - подчеркнул Песков. По его словам, "во многом есть и объективные причины, но есть и субъективные причины этого шторма, которые связаны с абсолютно нелогичными, а зачастую абсурдными решениями и действиями властей США, Европы, ЕС и отдельных европейских стран".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные санкции, введенные после начала российской военной спецоперации на Украине, оказались шансом изменить структуру экономики страны и перейти к самостоятельному поступательному развитию.

По словам главы государства, Россия должна использовать этот шанс и сделать все, чтобы реализовать все появившиеся у страны возможности. При этом Путин отметил и ряд сложностей, к которым привели санкции: он сообщил, что определенные кратковременные проблемы в РФ могут возникнуть в связи со сложностями с поставками в страну комплектующих и другой продукции. Однако РФ в любом случае с этим справится.