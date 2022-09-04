Путин на ВЭФ выступит с большой речью о развитии Дальнего Востока

Владимир Путин готовится сделать целый ряд важных заявлений о развитии Дальневосточного федерального округа Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выступит с больший и важной речью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022 во Владивостоке. Президент России будет говорить о мировых процессах и о развитии Дальнего Востока, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«И то, и другое взаимосвязано», — сказал Песков ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли основной акцент сделан на развитии Дальнего Востока или на международном сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Выступление Путина на ВЭФ должно состояться 7 сентября нынешнего года.

Ранее президент Путин неоднократно публично называл важной "исторической задачей" России увеличение населения на Дальнем Востоке. По словам главы государства, власти страны должны приложить все усилия для того, чтобы реализовать эту задачу, используя самые разнообразные механизмы.

В частности, как считает Путин, федеральные и региональные чиновники должны сделать все, чтобы россияне перестали бы массово уезжать из субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ. На сегодняшний день, по словам президента РФ, отток населения из ДФО хоть и существенно сократился, но отнюдь не прекратился полностью.