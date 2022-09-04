Гастроэнтеролог Абдулкеримова заявила, что нехватка витамина D может негативно сказаться на выносливости ребенка

Детский гастроэнтеролог, эксперт компании SOLGAR Хабсат Абдулкеримова рассказала, какие витамины и микроэлементы помогут ребенку во время учебы.

«В период резких скачков роста, характерных для определенных этапов детского организма, возрастает потребность в витаминах и минералах, участвующих в процессах синтеза рибонуклеиновых (РНК) и дезоксирибонуклеиновых (ДНК) кислот», – сказала она в беседе с "Газета.ru".

По словам доктора, у детей и подростков отмечается недостаточность групп витаминов и микроэлементов, особенно витаминов Е, С, D и кальция. Так, например, нехватка витамина D может негативно сказаться на выносливости и вызвать постоянную усталость.

Как ранее рассказывал телеканал "360", в организации питания очень много разных факторов. Важно не только приготовить вкусную и полезную еду, но и вовремя привести детей на завтрак или обед. За то, чтобы доставить в столовую учеников младших классов, отвечает учитель. А дети постарше должны самостоятельно распределять время, чтобы вовремя приходить в столовую. Большое значение имеют также процесс приготовления пищи и первоначальная температура блюда.

До этого врач-диетолог, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва дала рекомендации по питанию детей. По её словам, чем более разнообразно питание, тем больше дети получают витаминов и микроэлементов. По ее словам, рекомендуется чередование продуктов внутри каждой группы. Например, нужно не овсянку давать ребёнку каждое утро, а сегодня дать гречку, завтра — овсянку, а послезавтра — мультизлаковую кашу, передает RT.