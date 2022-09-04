Песков заявил, что Запад препятствует присутствию в России иностранных компаний

Дмитрий Песков заявил, что оставшийся в России западный бизнес серьезно давят власти недружественных стран Фото: REUTERS

Политики многих западных стран активно «неприкрыто» давят на иностранные компании, вынуждая их уходить с российского рынка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью информагентству ТАСС.

«Западники оказывают абсолютно неприкрытое давление на свои компании», — сказал Песков в ответ на вопрос, пытались ли власти западных стран помешать участию бизнес-делегаций в ВЭФ-2022 во Владивостоке.

Представитель Кремля отметил, что «многие зарубежные компании ушли из РФ», что принесло им «немалые финансовые потери». «Освобождающиеся ниши занимает и отечественный бизнес, и компании из других стран, причем делают это охотно, извлекая из этого прямую выгоду», — добавил Песков.

Ранее сайт KP.RU сообщал о том, что многие из заявивших об уходе из России зарубежных брендов всеми силами пытаются найти возможности и лазейки для того, чтобы сохранить свое присутствие на рынке РФ.

В частности, именно с этим связано решение многих западных компаний передать свой российский бизнес местному менеджменту (подобные соглашения зачастую включают в себя возможность возврата бизнеса западным фирмам в случае улучшения геополитической обстановки). Эксперты отмечают, что многие бренды, несмотря на политические давление, готовы искать любые законные обходные пути, чтобы сохранить присутствие в РФ и не терять прибыль.