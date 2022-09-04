Медведев выразил непонимание обидой Шольца на Россию из-за проблем Германии с газом

Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением в адрес немецкого канцлера Олафа Шольца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил недоумение в связи со словами канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

«Вот те на! Обиделся снова», — написал Медведев в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что Германия является для России «недружественной страной», поскольку она ввела санкции против всей экономики, а также поставляет Украине летальное оружие, направленное против российских военных.

«Иными словами, Германия объявила России гибридную войну. Следовательно, она действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: "И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…"», — добавил Медведев.

Ранее Россия заявила о готовности остановить поставки газа в недружественные страны в случае отказа властей данных государств от перехода на оплату топлива из РФ в рублях.

В связи с этим многие европейские лидеры заявили, что Запад в ближайшее время ждет "очень трудная, тяжелая и суровая зима". Лидеры стран Евросоюза сейчас активизировали работу по поиску альтернативных источников поставок энергоресурсов, однако никаких скидок европейцам никто делать не собирается.

Кроме того, конфликт на Украине, антироссийские санкции и последствия всех этих событий привели к резкому росту цен на товары и услуги в западных государствах, экономисты уже всерьез говорят о вовсю начавшемся "кризисе стоимости жизни" в ЕС.