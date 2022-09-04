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Политика4 сентября 2022 16:34

В МИД России сообщили о неготовности США к диалогу по стратегической стабильности

Российские дипломаты считают, что Вашингтон не намерен идти на какой-либо диалог с Москвой
Александр КИСЛОВ
Диалога между РФ и США в ближайшее время ожидать не стоит, сообщают в российском МИДе

Диалога между РФ и США в ближайшее время ожидать не стоит, сообщают в российском МИДе

Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Соединенные Штаты не готовы к диалогу Россией по вопросам стратегической стабильности. С соответствующим заявлением выступил глава департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

Дробинин сообщил ТАСС, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность за поддержание безопасности в мире, и для ведения дискуссий о ней потребуется продуманный подход.

По словам дипломата, Россия способна продемонстрировать такой подход и будет ждать, пока у американских коллег появятся «здравый смысл и трезвость».

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявляли о том, что дипломатические отношения РФ и США оказались на грани разрыва. В МИД России считают, что вина в этом лежит исключительно на Вашингтоне, которые не стремится к какому-либо диалогу и переговорам с Москвой, а лишь совершает недружественные РФ шаги (в частности, речь идет о масштабных поставках оружия Украине и жестких экономических санкциях против РФ) и делает антироссийские заявления.

При этом России декларирует готовность и приверженность диалогу с любыми странами мира (в том числе и теми, которые проводят недружественную политику по отношению к РФ).