В МИД России сообщили о неготовности США к диалогу по стратегической стабильности

Диалога между РФ и США в ближайшее время ожидать не стоит, сообщают в российском МИДе Фото: EASTNEWS/AP/FOTOLINK

Соединенные Штаты не готовы к диалогу Россией по вопросам стратегической стабильности. С соответствующим заявлением выступил глава департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

Дробинин сообщил ТАСС, что на Москве и Вашингтоне лежит особая ответственность за поддержание безопасности в мире, и для ведения дискуссий о ней потребуется продуманный подход.

По словам дипломата, Россия способна продемонстрировать такой подход и будет ждать, пока у американских коллег появятся «здравый смысл и трезвость».

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявляли о том, что дипломатические отношения РФ и США оказались на грани разрыва. В МИД России считают, что вина в этом лежит исключительно на Вашингтоне, которые не стремится к какому-либо диалогу и переговорам с Москвой, а лишь совершает недружественные РФ шаги (в частности, речь идет о масштабных поставках оружия Украине и жестких экономических санкциях против РФ) и делает антироссийские заявления.

При этом России декларирует готовность и приверженность диалогу с любыми странами мира (в том числе и теми, которые проводят недружественную политику по отношению к РФ).