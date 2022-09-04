Песков рассказал, что Путин не читает телеграм-каналы

Дмитрий Песков раскрыл, читает ли Владимир Путин телеграм-каналы и изучает ли информацию, появляющуюся в них Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин самостоятельно не читает Telegram-каналы, в частности по военной тематике, однако публикации оттуда попадают в обзоры для него.

«Нет, Путин не читает телеграм-каналы, но обзоры [публикаций в СМИ и телеграм-каналах] получает», - сообщил представителя Кремля в интервью информагентству ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков призвал российских журналистов и рядовых граждан страны не читать анонимные политические телеграм-каналы, публикующие непроверенную и недостоверную информацию о ходе специальной военной операции России на Украине.

Также Песков считает, что россиянам и российским журналистам не нужно обращать внимание на недостоверные публикации иностранных изданий о властях РФ. В частности, как полагает представитель Кремля, точно не стоит читать японские СМИ, сообщающие о якобы ведущемся между Москвой и Токио переговорах о передаче Курильских островов Японии (подобные сообщения Песков назвал откровенным фейком).