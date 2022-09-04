"Зенит" победил "Спартак" 2:1 и остался лидером чемпионата России

"Зенит" играл в Москве против "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 4 сентября, прошел матч "Спартака" и питерского "Зенита". Команды играли в Москве на стадионе "Открытие Бан Арена" и в этом поединке должно было решиться, кто станет лидером Премьер-Лиги. Перед этой встречей оба клуба были рядом в турнирной таблице - 17 очков у "Зенита", 16 у "Спартака", сообщает "КП-Спорт".

Первый гол в матче на 21-й минуте забил форвард "Спартака" Александр Соболев. И первый тайм встречи завершился в пользу хозяев 1:0. Но "Зенит" после перерыва дважды забил. На 48-й минуте отличился Деян Ловрен, а на 60-й - Мостовой, которому ассистировал Малком.

Напомним, что ранее "КП-Спорт" писал о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров высказался перед игрой "Зенита" и "Спартака", "МЮ" выиграл у "Арсенала" 3:1, прервав серию их побед в АПЛ, а "Ахмат" одержал победу над "Локомотивом" в меньшинстве.