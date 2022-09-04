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Политика4 сентября 2022 20:23

Песков заявил, что премьер Венгрии Орбан не передавал Путину никаких посланий во время визита в Россию

Орбан прилетал в Москву на церемонию прощания с Михаилом Горбачевым
Мария ПАВЛОВА
Глава венгерского правительства Орбан не передавал никаких посланий Путину во время визита в Москву.

Глава венгерского правительства Орбан не передавал никаких посланий Путину во время визита в Москву.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал никаких посланий для президента России Владимира Путина во время своего визита в Россию. Об этом в воскресенье 4 сентября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-конференции.

Ранее премьер-министр Венгрии назвал себя «троянским конем Путина». Такое заявление он сделал на слете американских консерваторов. Прокремлевская позиция Виктора Орбана стала для них потрясением.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 сентября прибыл на траурную церемонию прощания с советским политиком Михаилом Горбачевым, который ушел из жизни в возрасте 91 года. Орбан возложил цветы к гробу Горбачева.

Сообщалось, что российский лидер Владимир Путин не планировал встречаться с Орбаном в этот день, визит венгерского премьера в Россию был связан только с желанием проститься с ушедшим из жизни советским политиком.