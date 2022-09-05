Россия объявит об ответных мерах после официального уведомления о решении Брюсселя заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме

Поспред РФ при ЕС Чижов заявил, что Россия объявит об ответных мерах после получения официального уведомления о заморозке соглашения об упрощенном визовом режиме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия неизбежно отреагирует на заморозку Брюсселем соглашения об упрощенном визовом режиме. Об ответных мерах будет объявлено после того, как Москва получит официальное уведомление от Евросоюза. Об этом заявил в воскресенье 4 сентября постоянный представитель Российской Федерации при ЕС Владимир Чижов.

«После того, как мы получим соответствующее официальное уведомление, будем формулировать ответные действия, которые, пусть никто не сомневается, последуют — это неизбежно», - сказал Чижов в интервью «Известиям».

Ранее правительство Чехии, которая в 2022 году председательствует в ЕС, предложило приостановить упрощенный визовый режим между Евросоюзом и Россией.

Страны Европейского союза приняли решение приостановить соглашения с Москвой об упрощенном визовом режиме. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами в среду, 31 августа.

В то же время страны Европейского союза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против таких ограничений.