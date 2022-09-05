Координационный центр в Стамбуле одобрил отправку из украинских портов трех судов с продовольствием 5 сентября

Еще три судна с зерном отправятся из украинских портов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Совместный координационный центр в Стамбуле санкционировал отправку еще трех украинских судов с продовольствием.

«Совместный координационный центр санкционировал отбытие трех судов с грузом в 49,25 тыс. тонн зерна и другого продовольствия. Судна отправятся 5 сентября», - цитирует ТАСС сообщение координационного центра.

Речь идет о сухогрузе My Meray с 30 тыс. тонн кукурузы, судне Golden Yara с 13,5 тыс. тонн зерна и судне Baron, груженом 5,75 тонн кукурузы. Одно из судов отправится в Египет, два – в Турцию.

Также сообщается, что СКЦ завершил проверку 12 сухогрузов, а 5 сентября планируется досмотреть еще 15 судов.

Напомним, Турция, Россия, Украина и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор, который предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения данного соглашения в Стамбуле создали Совместный координационный центр.

Первый сухогруз с украинским зерном, который отправился из Одессы в рамках стамбульской зерновой сделки, прибыл в Стамбул во вторник 2 августа.

Тем временем постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов указал, что украинское зерно вывозят не в те страны, которым грозит голод. Из 21 судна с украинским зерном только одно направилось в Африку, отметил он.