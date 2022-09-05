Глава администрации Энергодара заявил, что городские власти ожидают передачи Запорожской АЭС под полное курирование России

Власти Энергодара ждут, что Запорожская АЭС перейдет под кураторство Росатома. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Энергодара ожидают, что Запорожская АЭС перейдет под полное курирование России. Об этом в понедельник 5 сентября заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

Мэр объяснил, что это связано не с политическими, а с социальными аспектами, в частности, с тем, что сотрудники станции получают заработную плату в украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании.

«В связи с этим есть очень много нюансов, потому что люди работают у нас здесь, <…> заработную плату платят там. Есть некоторый социальный момент, связанный с этим», - цитирует Александра Волгу ТАСС.

Глава администрации Энергодара высказал пожелание, чтобы переход ЗАЭС под курирование Росатома был как можно более скорым.

Ранее сообщалось, что при очередном обстреле Украиной Запорожской АЭС артиллерийский снаряд попал в один из энергоблоков и пробил его стену насквозь.