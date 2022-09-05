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Политика5 сентября 2022 3:17

Песков ответил на вопрос о новой ревакцинации Путина от коронавируса

Представитель Кремля заявил, что не знает, прошел ли президент очередную ревакцинацию от COVID-19
Мария ПАВЛОВА
Песков заявил, что у него нет информации о том, проходил ли президент РФ Владимир Путин новую ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Песков заявил, что у него нет информации о том, проходил ли президент РФ Владимир Путин новую ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Владимира Путина не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о новой ревакцинации президента от коронавирусной инфекции. Об этом Дмитрий Песков заявил в понедельник 5 сентября, общаясь с журналистами на полях Восточного экономического форума.

«По ревакцинации Путина у меня информации по-прежнему нет», - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в октябре 2021 года прошел ревакцинацию от коронавируса. Российский лидер использовал для этого препарат «Спутник Лайт». Кроме того, он заявил о своей готовности принять участие в испытании назальной формы вакцины от коронавируса.

Ранее Путин заявил, что доволен тем, как проходит вакцинация от коронавирусной инфекции в российской армии.

Российский президент Владимир Путин принимает участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ)-2022 во Владивостоке. Президент России выступит с большой речью, в котрой будет говорить о мировых процессах и о развитии Дальнего Востока.