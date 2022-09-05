Что произошло в ночь на 5 сентября

В ночь на 5 сентября вертолет спасателей сел на склон Ключевской сопки, где терпят бедствие туристы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вертолет МЧС с четвертой попытки сел на склоне Ключевского вулкана в Камчатском крае, где терпят бедствие туристы. Из-за сильного ветра и вулканического пепла спасательный вертолет смог сесть только на высоте 1663 м, а оставшиеся в живых туристы находятся на высотах 3300 м и 4158 м. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения добираются к ним, предположительно, первой точки они достигнут к полуночи. В каждой из этих точек находятся два человека. Восемь человек погибли при восхождении на Ключевскую сопку.

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