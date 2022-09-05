Анна Попова заявила, что дополнительные антиковидные меры вводить в России не требуется

Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

В России не требуется вводить дополнительные ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Соответствующее мнение выразила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется", - констатировала Попова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По ее словам, сейчас важнее соблюдать действующие ограничения.

Как ранее писал сайт KP.RU, за сутки в России выявлено 48 042 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 4 сентября 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Напомним, заместитель директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявляла, что необходимости вводить какие-либо ограничительные меры на федеральном уровне из-за распространения коронавирусной инфекции в России нет.