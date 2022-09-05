Футбольные фанаты сформировали подразделение для защиты Донбасса

Футбольные фанаты активно идут добровольцами на защиту Донбасса. Фото: ФК «Спартак»

В Донбассе сформировано первое подразделение из футбольных фанатов, которые съезжаются для защиты Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) со всей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инструктора центра, где добровольцы проходят подготовку.

Отряд получил название Espanola. В него вошли болельщики различных футбольных клубов, в том числе "Зенита", "Спартака", ЦСКА, "Ростова", "Урала" и "Амкара", уточнил инструктор с позывным "Ярый".

"Внутри фанатских сообществ это движение вызвало огромную поддержку, - уточнил собеседник агентства. - Люди всячески поддерживают: и морально поддерживают, и стараются материально как-то поддержать. Со всей России практически съезжаются".

Большинство из них не имеет боевого опыта, поэтому сначала проходят курс молодого бойца в бригаде "Восток", а затем уже – повышение боевых навыков под руководством инструкторов штурмовых групп.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Вооруженные силы России вместе с силами Донецкой и Луганской народной республик прорвали эшелонированную оборону украинских войск в Донбассе.

Как ранее писал сайт KP.RU, добровольцев на участие в специальной военной операции России на Украине набирают по всей стране. "Пионером" по региональным добровольческим отрядам стала Чечня.

Целые колонны с бойцами оттуда отправлялись в зону спецоперации чуть ли не с марта. И в Мариуполь и даже под Киев, когда еще там стояли российские части. Тогда особо подчеркивалось, что в составе подразделений не только жители республики, но и представители других регионов России.