Власти Запорожья сообщили, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября 2022

Участники миссии МАГАТЭ. Фото: twitter.com/rafaelmgrossi

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС) завершится 6 сентября 2022 года. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Им оказано всяческое содействие, - уточнил Рогов. - Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС".

По его словам, на данный момент нет понимания, останется ли часть специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Как ранее писал сайт KP.RU, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции преследует цель защитить объект от ядерной аварии. По его словам, особый упор делается на аспекты ядерной и радиационной безопасности.

Напомним, делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в четверг, 1 сентября 2022 года, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти на штурм атомной электростанции. Большинство входящих в миссию экспертов представляют нейтральные страны. В частности, в их числе нет представителей Великобритании и Соединенных Штатов.