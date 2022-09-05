Британцы признали правоту Путина после остановки поставок газа по "Северному потоку"

Владимир Путин Фото: REUTERS

Многие британцы признали правоту президента России Владимира Путина на фоне приостановки поставок газа в Европу по газопроводу "Северный поток". Это следует из комментариев к публикации издания Daily Mail.

В ее тексте говорится о том, что из-за информации о прекращении прокачки газа на неопределенный срок вновь взлетели цены на голубое топливо, что негативно отражается на стоимости жизни европейских потребителей.

"Я не виню Путина. Чего все ждали, когда мы попытались шантажировать его санкциями?", - написал один из читателей.

Другие обратили внимание, что не Россия, а Запад начал экономическую войну. И именно западные политики должны нести за это ответственность.

"Наши политики сделали это, зная, что это произойдет, - выразил мнение другой комментатор. - Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене".

Многие читатели также заявили, что не желают из собственного кошелька "платить за Украину".

Как ранее писал сайт KP.RU, газопровод «Северный поток» остановлен на неопределенный срок в связи с неисправностью последней рабочей турбины. В ходе работ было обнаружено масло на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя. Ростехнадзор пришел к выводу, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечивать безопасную эксплуатацию турбины.