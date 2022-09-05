Володин призвал украинских женщин покинуть страну из-за возможной мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал живущих на Украине женщин покинуть страну и переехать в любую другую, пока у них есть возможность это сделать и не попасть под мобилизацию.

«Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Таким образом Володин прокомментировал указ Министерства Обороны Украины ставить на воинский учет с 1 октября женщин ряда профессий, заявив, что для них женщины - всего лишь расходный материал.

«Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины - всего лишь расходный материал», - добавил он, напомнив, что жена президента Украины Владимира Зеленского находится за границей, «так же как и жены украинских олигархов», поэтому «конечно, это нововведение не коснется».