Брат Шатунова сообщил об ухудшении состояния вдовы певца после трагедии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брат певца Юрия Шатунова рассказал о состоянии жены артиста после смерти мужа. Смерть исполнителя от инфаркта во время отдыха с друзьями стала серьезным ударом для родных и близких звезды, а также и для его супруги.

Ранее брат певца почти не виделся с женой Шатуновы и почти не знал подробностей о ней, однако теперь он серьезно волнуется за вдову, поэтому узнал о ее состоянии концертного директора исполнителя Аркадия Кудряшова.

«Я позвонил Аркадию недавно, спросил, как Света, он говорит: „Плохо. Ребятишки более или менее, а Светке плохо. Но я понимаю ее состояние, конечно“», - рассказал Александр в программе на федеральном канале.

Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на четверг, 23 июня. Позже выяснилось, что причиной смерти 48-летнего певца стал обширный инфаркт. Как сообщалось, прощание с певцом прошло 26 июня, в Москве в Прощальном зале Троекуровского кладбища. Артиста решили кремировать, а урну захоронили на Троекуровском кладбище.