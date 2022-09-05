«Мы же пошутили»: звезда «Уральских пельменей» догадался, кому хочет «набить морду» Алла Пугачева Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Юморист из «Уральских пельменей» Андрей Рожков иронично обратился к певице Алле Пугачевой, которая накануне вернулась в Россию после долгого пребывания за границей.

В видео, опубликованном в Telegram-канале, юморист сообщил, что певица изъявила желание «набить кое-кому морду», посчитав, что такая расправа уготована для него. После следовала сцена, в которой артист, знаменитый своими образами бабушек, просит Пугачевой «какие-нибудь старые штиблеты сорокалетней давности», понадобившиеся на выступление, а взамен предлагает хорошую обувь.

При этом после этой сцены Рожков обратился к Пугачевой уже серьезно, отметив, что исполнительница воспринимает все слишком близко к сердцу, а они не шутят.

«Если у вас какие-нибудь старые штиблеты сорокалетней давности. Дайте нам в шоу. А мы вам что-нибудь хорошее отдадим. Алла Борисовна, ну что вы так реагируете, ей Богу. Ну мы же пошутили. Ботинки реально нужны», - заявил юморист.