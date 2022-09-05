Новая ведущая Лариса Гузеева оскандалилась после первого же выпуска программы "Голос 60+"

Станислав Садальский. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российский актер Станислав Садальский обрушился с критикой на решение Первого канала запустить телешоу "Голос 60+" с ведущей Ларисой Гузеевой, которая на этом посту сменила Дмитрия Нагиева.

"На сцене — ветераны Октябрьской революции, которые "Ленина видели". Ведущая... как бы помягче сказать? "Голос" и так мало смотрят, а кому за 60, тем более не будут, - написал Садальский в своем телеграм-канале. - Может, соединить "Давай поженимся" с "Голосом"? Будут сидеть за столом с астрологом и тарологом и обсуждать "древнейших": кто как спел и когда в последний раз было".

Садальский предложил "омолодить" как ведущего шоу, так и состав жюри. Так, в качестве желаемой альтернативы Гузеевой артист выбрал популярного российского исполнителя SHAMAN.

Как ранее писал сайт KP.RU, ведущей "Голос 60+" стала Лариса Гузеева. Актриса с большим опытом работы на телевидении сменила в этом проекте артиста Дмитрия Нагиева. Кресла наставников команд на этот раз заняли музыканты: Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

Напомним, Лариса Гузеева поделилась своими впечатлениями от съемок в телешоу "Голос 60+". Артистка призналась, что страшно переживает, поэтому съемки даются ей непросто. Она постоянно сравнивает себя с предшественником, и ей кажется, что она подводит команду.

Актриса рассказала, что из-за стресса на съемочной площадке она находится в "полуобморочном состоянии". Впрочем, по словам Гузеевой, она волнуется перед каждым ответственным проектом и всегда жалеет, что согласилась вести очередное телешоу.