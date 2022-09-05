Органы власти в России обязали вести аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте" Фото: REUTERS

Государственные органы власти, органы местного самоуправления, а также подведомственные учреждения и суды теперь обязаны создать и вести собственные официальные аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Соответствующие распоряжение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 5 сентября.

«Новые требования вступают в силу с 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного правительством перечня», - сказано в заявление главы российского правительства.

Соответствующие распоряжение было подготовлено для реализации принятых в июле этого года изменений в закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», который обязывает государственные органы создавать и вести официальные страницы в соцсетях.

Среди прочего речь идет о публикации отчетов о проводимых мероприятиях, а также комментарии по актуальным вопросам и контактные данные, в том числе адрес электронной почты и номера телефонов.