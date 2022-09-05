Затравленная на родине экс-глава МИД Австрии объяснила, почему переехала не в Россию

Карин Кнайсль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, покинувшая родную страну из-за постоянных угроз в свой адрес, объяснила, почему она переехала в Ливан, а не в Россию.

"Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски, - рассказала Кнайсль на полях Восточного экономического форма (ВЭФ). - И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают только как Карин. И это очень важно".

По ее словам, дипломат также не могла выбрать в качестве нового места жительства другую страну Евросоюза, так как там она теперь "точно вне закона".

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уехала из страны из-за угроз убийством.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к травле Карин Кнайсль, считая это показателем нездорового общества.