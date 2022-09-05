Хладнокровный расстрел: на суде рассказали, как Тимур Бекмансуров добивал раненых студентов Пермского госуниверситета выстрелами в голову Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском краевом суде в понедельник, 5 сентября, начался суд над Тимуром Бекмансуровым, которого обвиняется по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В сентябре прошлого года бывший юрист-первокурсник пришел в университет с помповым ружьем, открыв огонь по людям. Его жертвами стали шесть человек, а свыше 20 оказались ранены. Кроме того, 37 человек получили различные травмы, пытаясь в панике убежать от преступника, в том числе даже выпрыгивая из окон аудиторий.

Во время суда гособвинитель Максим Филиппов заявил, что, стремясь противопоставить себя обществу, обвиняемый решил совершить массовое убийство. Бекмансуров купил охотничье ружье и 131 патрон с картечью, а подойдя к университету надел металлический шлем и зарядил ружье. Кроме того, гособвинитель сообщил, что пока бывший юрист-первокурсник шел до университета, он выстрелил по двум автомобилям, ранив водителей.