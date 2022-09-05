Мосбиржа приостановила торги валютой и драгметаллами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская биржа в 10.50 по московскому времени в понедельник, 5 сентября, приостановила торги на рынке драгоценных металлов и валютном рынке. Об этом сказано в сообщении торговой площадки, отмечается, что причины уточняются.

«В 10:50 мск торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за причиненные неудобства», - сказано в заявлении, опубликованном на сайте Мосбиржи.

До приостановки торгов рубль на Московкой бирже торговался у отметки 60,93 к доллару и 60,38 к евро, а также 8,78 к юаню.

Напомним, впервые за долгое время Московская биржа объявила о временной приостановке торгов 24 февраля 2022 года. Это произошло из-за того, что рубль упал до установленных ранее границ. Позже курсы евро и доллара несколько раз обновляли свой исторический максимум. Однако в конце марта этого года российская валюта начала укреплять свои позиции.