Мишустин объявил о запуске промышленной ипотеки

Михаил Мишустин. Фото Михаила Климентьева / ТАСС

В России вскоре будет запущена промышленная ипотека. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в правительстве РФ в понедельник, 5 сентября 2022 года.

"Соответствующее постановление подготовлено, - уточнил Мишустин. - Российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости".

По оценке председателя российского правительства, данная мера поддержки поможет предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений и тем самым будет способствовать увеличению числа рабочих мест.

Мишустин добавил, что новый механизм следует запустить в кратчайшие сроки. Также премьер-министр отметил необходимость проработать этот вопрос как с ведомствами, так и с потенциальными заемщиками.

Напомним, промышленная ипотека — это денежный заем у банка под залог недвижимости. Его может взять бизнес, чтобы приобрести готовую промышленную площадку и быстро запустить производство. Эта ипотека — с господдержкой, то есть по ней будет льготная ставка — ниже, чем в среднем по рынку. Ее будет софинансировать государство. Подробнее читайте в материале KP.RU.