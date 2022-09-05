Губернатор Амурской области Орлов рассказал о перспективах производства, ориентированного на Китай

Губернатор Амурской области Василий Орлов Фото: Андрей Минаев

Благодаря решению правительства об отмене экспортной пошлины на вывоз сои, силы региона стало целесообразно перебросить на ее переработку и продавать китайским партнерам и в другие страны Азии, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов в Открытой студии "Комсомольской правды" на ВЭФ.

В области уже запущен уникальный проект - маслоэкстракционный завод «Амурский», он единственный производитель в России соевого изолята.

"С Минсельхозом России эта тема неоднократно обсуждалась. У нас мысли сходятся на 100%. Все нужно перерабатывать в стране как можно глубже. И в этом направлении мы и двигаемся. И с китайскими партнерами рассчитываем, что они эту продукцию будут брать. Но чтобы не зависеть только от китайского рынка, мы рассматриваем возможности реализации этой продукции на внутреннем рынке. И работаем интенсивно с нашими партнерами," - подчеркнул губернатор.

По его словам, задачи по переработке 70% сои в сырье и последующего ее экспорта за границу власти Амурской области поставили перед собой еще 2 года назад. Уже несколько инвесторов заинтересовались региональным проектом и им оказывается всяческая поддержка во строительству производственных мощностей. В перспективе помощь в развитие ожидается и на федеральном уровне.

"И чем глубже переработка, тем для нас лучше," - сказал Василий Орлов.

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