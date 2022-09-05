При взрыве в Кабуле пострадали двое сотрудников российского посольства

При взрыве у здания российского посольства в Кабуле пострадали двое россиян, которые являлись работниками дипломатического представительства России.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, в результате взрыва пострадал дипломат и охранник российского посольства в Кабуле. Издание также сообщает, что всего погибли или пострадали от 15 до 20 человек. Однако на данный момент точных данных пока нет.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 5 сентября. Как сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники, взрыв произошел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания российского посольства в Афганистане.

По данным агентства Reuters, взрыв у российского посольства устроил террорист - смертник, который совершил подрыв у ворот, когда сотрудник вышел к людям, ждавших в очереди получение визы.