Постпреды стран ЕС рассмотрят остановку упрощенного визового режима с Россией 7 сентября 2022

Евросоюз готовится утвердить полную приостановку соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянные представители стран-участниц Евросоюза рассмотрят полную приостановку соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме в среду, 7 сентября 2022 года. Это следует из опубликованной программы заседания.

"Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение", - говорится в укащанном документе.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.

Напомним, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов подчеркнул, что Россия неизбежно отреагирует на заморозку Брюсселем соглашения об упрощенном визовом режиме. По его словам, об ответных мерах будет объявлено после того, как Москва получит официальное уведомление от Евросоюза.