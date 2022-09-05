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Общество5 сентября 2022 9:02

Помощник президента России Левитин предложил заменить слово "кешбэк" на "возврат"

Чиновник уверен, что уход от иностранного слова принесет только пользу
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Игорь Левитин

Игорь Левитин

Фото: ТАСС

Помощник президента РФ Игорь Левитин выступил с инициативой вывести из оборота иностранное слово "кешбэк", заменив его на российское "возврат". Соответствующее предложение прозвучало на семинаре-совещании по подготовке к заседанию президиума Госсовета в понедельник, 5 сентября.

"Давайте назовем по-русски – возврат РФ или что-то такое, - призвал чиновник. - Мне кажется, что если мы такое решение примем, будет польза для людей".

Как ранее писал сайт KP.RU, маркетплейс Wildberries принял решение о смене названия своего сайта на русскоязычное "Ягодки".

Новое название сайта Wildberries стало частью маркетинговой компании. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса, где не стали подтверждать и опровергать сообщение о смене названия сайта на постоянной основе.

Напомним, эту инициативу поддержал и сайт сервиса по бронированию билетов "Авиасейлс" стал называться "Билетики".