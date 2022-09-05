Художник из Австралии закрасил свой пацифистский мурал по требованию посла Украины

На картине были изображены российский и украинский солдат, которые дружески обнимаются. Фото: СОЦСЕТИ

Питер Ситон - автор мурала, который "призывал к мирным переговорам как способу избежать ядерной катастрофы", закрасил свое произведение на одной из городских улиц Мельбурна и "приносит глубокие извинения украинскому народу". Об этом сообщили на телеканале 9News.

На картине были изображены российский и украинский солдат, которые дружески обнимаются.

Позднее в своем Twitter украинский посол Василий Мирошниченко выразил негодование, назвав картину "крайне оскорбительной для всех украинцев". По его мнению, художник не должен был создавать изображение без консультации с украинской общиной. В связи с чем, посол потребовал уничтожить картину.

Питер Ситон принес свои извинения украинскому народу. Несколько позже автор опубликовал в Twitter видеоролик, где рисунок исчезает под ядерным взрывом, а затем появляется изображение планеты Земля, уничтоженной так же ядерной катастрофой.

Посольство РФ в Австралии "не удивилось" критике в адрес художника:

"Новая норма свободы художественного самовыражения в Австралии: проконсультируйтесь с посольством Украины, прежде чем начинать рисовать", - опубликовано в Telegram-канале посольства.

Ранее сайт KP.RU писал о выставке знаменитого художника Сальвадора Дали в столице Верхневолжья. В большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра представлены оригинальные графические работы и скульптуры художника-сюрреалиста.